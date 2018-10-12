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رياضة

محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في مرمى سوازيلاند.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:50 م
محمد صلاح
محمد صلاح
يسري غازي
أحرز محمد صلاح الهدف الرابع لمنتخب مصر فى مرمى سوازيلاند فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول فى المباراة المقامة حاليا ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

بدأ اللقاء بضغط مكثف من جانب لاعبى الفراعنة فيما اعتمد المنافس على اللاعب بامبا والسرعة التى يتمتع بها في الخطوط الأمامية.

ومرر محمد صلاح كرة طولية تسلمها فى الدقيقة الثالثة مروان محسن وسددها بقوة ليبعدها حارس المرمى إلى ضربة ركنية وسدد أحمد المحمدى كرة بقوة داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاعات سوازيلاند.

وسجل فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول محمد صلاح الهدف الرابع من ضربة ركنية لتسكن فى شباك حارس المرمى.

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