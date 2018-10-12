الفقي: استخدام التكنولوجيا لزيادة إنتاجية خام الالومنيوم لـ570 الف طن

قال خالد الفقي، رئيس النقابه العامه للصناعات الهندسيه والمعدنيه، ان وزارة قطاع الاعمال تسعي لتطوير مجمع الالومنيوم بنجع حمادي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.



واكد نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان التطوير يهدف الي تطوير الصناعه بشكل عام من خلال زياده القدره الانتاجيه لخام الالومنيوم، مضيفا ان المتوقع وصول الخام من 250 الف طن الي 570 الف طن سنويا.



واوضح الفقي، ان الزيادة المتوقعة تاتي بانشاء خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، مضيفا انه يتم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بهدف توليد الكهرباء للشركة، مما يسهم فى خفض تكلفة الكهرباء.