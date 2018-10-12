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رياضة

لوكاكو يقود بلجيكا لفوز قاتل على سويسرا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
نور عادل
نجح منتخب بلجيكا في تحقيق فوز قاتل على نظيره منتخب السويسري، بنتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة بملعب الملك بودوان في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البلجيكي رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من التصنيف الأول من البطولة , في حين تجمد رصيد سويسرا عند 3 نقاط في المركز الثاني , في حين تأتي آيسلندا ثالثًا بدون أي نقطة.

وافتتح منتخب بلجيكا السجل التهديفي عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 58 من زمن اللقاء , بعد كرة وصلت الى لوكاكو داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الشباك معلنًا عن هدف التقدم لصالح المنتخب البلجيكي صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 76 سجل المنتخب السويسري هدف التعادل عن طريق ماريو جافرانوفيتش, بعد كرة رأسية تهادت أمامه داخل منطقة الجزاء، ثم سجلت بلجيكا هدف قاتل عن طريق روميلو لوكاكو لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

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