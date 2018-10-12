مواطن يتبرع بـ6 قراريط لإقامة وحدة صحية بقرية في كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 16852 لسنة 2018 بقبول تبرع مواطن بمساحة 6 قراريط؛ لإقامة وحدة صحية بناحية كوم الملاحة بقرية حازق التابعة لمركز بيلا.



قال محافظ كفرالشيخ، إن الفترة المقبلة تشهد إقامة وافتتاح عدد من الوحدات الصحية لخدمة المناطق المحرومة ولتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالقرى.



ودعا المحافظ المواطنين القادرين ورجال الأعمال إلى المشاركة المجتمعية والمساهمة مع الحكومة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.