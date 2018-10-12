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محافظات

مواطن يتبرع بـ6 قراريط لإقامة وحدة صحية بقرية في كفر الشيخ

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:55 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 16852 لسنة 2018 بقبول تبرع مواطن بمساحة 6 قراريط؛ لإقامة وحدة صحية بناحية كوم الملاحة بقرية حازق التابعة لمركز بيلا.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الفترة المقبلة تشهد إقامة وافتتاح عدد من الوحدات الصحية لخدمة المناطق المحرومة ولتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالقرى.

ودعا المحافظ المواطنين القادرين ورجال الأعمال إلى المشاركة المجتمعية والمساهمة مع الحكومة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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