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أخبار العالم

وزير الداخلية السعودي: نرفض اتهامات قتل جمال خاشقجي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم السبت، أن المملكة ترفض مزاعم بوجود أوامر بقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددًا على شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من "اتهامات زائفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن عن الأمير عبد العزيز: قوله "ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية متمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الماضي للحصول على أوراق تتعلق بزواجه المقبل، لكنه اختفى بعد وقتٍ قصير من مغادرته السعودية، وهو الأمر الذي استغلته تركيا وقطر لتشويه صورة المملكة باتهامها بأنها ضالعة في قتله.

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