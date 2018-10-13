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رياضة

رنيم الوليلى تلحق بنور الشربينى فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:16 ص
رنيم الوليلي و نور
رنيم الوليلي و نور الشربيني
أ ش أ
نجحت نجمة الاسكواش المصرية رنيم الوليلى فى التأهل لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد تغلبها على الويلزية "تيسنى أيفانز" لتضرب بذلك موعدا مع مواطنتها نور الشربينى على لقب البطولة فى نهائى مصرى خالص.

وعلى الرغم من تقدم اللاعبة الويلزية المصنفة الثانية عشر بشوط غير أن رنيم الوليلى، المصنفة الثانية، نجحت فى الفوز بثلاثة أشواط متتالية لتحسم المباراة لصالحها بعد مواجهة متكافئة.

وكانت نتيجة الاشواط 12-14 و11-7 و14-12 و13-11 فى مباراة استغرقت 64 دقيقة.

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