اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بالغربية

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد، اليوم، السبت، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالقطاع الخاص، الذي يقام باستاد طنطا الرياضي، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويوفر 9120 فرصة عمل بحد أدنى للأجور 1500 جنيه للذكور والإناث في 83 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون، فضلا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات المختلفة.



وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الملتقيات التي أقامتها الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات حققت نجاحا في الإقبال على فرص العمل بالقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين صحي واجتماعي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى إحداث البناء والتنمية.



وأضاف "سعفان" أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي للبطالة التي انخفضت نسبتها في الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.9% من قوة العمل، بعد أن كانت 13.4% في عام 2014، مرجعا ذلك إلى إنشاء المشروعات القومية.



يقام الملتقى تحت رعاية وزير القوى العاملة، ومحافظ الغربية، بالتعاون والتنسيق مع خالد أبو بكر، وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية والمحافظة.

