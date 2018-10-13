ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بالغربية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد، اليوم، السبت، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالقطاع الخاص، الذي يقام باستاد طنطا الرياضي، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويوفر 9120 فرصة عمل بحد أدنى للأجور 1500 جنيه للذكور والإناث في 83 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون، فضلا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات المختلفة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الملتقيات التي أقامتها الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات حققت نجاحا في الإقبال على فرص العمل بالقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين صحي واجتماعي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى إحداث البناء والتنمية.

وأضاف "سعفان" أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي للبطالة التي انخفضت نسبتها في الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.9% من قوة العمل، بعد أن كانت 13.4% في عام 2014، مرجعا ذلك إلى إنشاء المشروعات القومية.

يقام الملتقى تحت رعاية وزير القوى العاملة، ومحافظ الغربية، بالتعاون والتنسيق مع خالد أبو بكر، وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية والمحافظة.

ترشيحاتنا

وزير الداخلية السعودي: نرفض اتهامات قتل جمال خاشقجي

محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

أسرع وصفة لإطالة الشعر لن تكلفك جنيهين

محافظ القاهرة ووزير البترول يتفقدان مشروع غاز المنازل بحلوان.. اليوم

رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية يكشف فكرة المرصد المتنقل

مفيدة شيحة: لن أخوض مجال التمثيل.. صور

الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري

رنيم الوليلى تلحق بنور الشربينى فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

علامات الحمل تسيطر على النجمات.. كندة علوش تشتري مستلزمات طفلها الأول.. نانسي عجرم في شهرها الثالث.. وشيرين عبد الوهاب تنتظر أول مولود من حسام حبيب

منتخب السودان يحل ضيفا على السنغال فى تصفيات أفريقيا.. اليوم

نور الشربينى تصعد لـ نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو
فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن لإرسال روحها إلى الجنة.. فيديو
محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو
شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري
صاحب محل دواجن: المواطن بيحب يشوف الفرخة مذبوحة قدامه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟