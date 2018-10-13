ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسميا.. تيري هنري مدربا لموناكو الفرنسي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
أعلن نادي موناكو الفرنسي، عن تعيين الأسطورة الفرنسية تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق، مدربًا للفريق، خلفًا لـ ليوناردو جارديم المدير الفني، الذي تمت إقالته أمس، بسبب سوء النتائج.

وأوضح النادي الفرنسي في بيانًا رسميًا، أن تم تعيين هنري لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة 3 مواسم حتى 2021.

وقرر هنري ترك منصبه كمساعد بالجهاز الفني للمنتخب البلجيكي بقيادة روبرتو مارتينيز، لخوض تجربة المدرب الأول مع موناكو الفرنسي.

ترشيحاتنا

سي.إن.إن: ترامب بصدد شن حرب باردة على الصين

رئيس حي المعصرة: توصيل الغاز لـ 11 ألف وحدة سكنية بالدواجن

منعا للتلاعب .. وزير الزراعة يحدد أسعار 55 مستحضرا بيطريا

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء تسجل 24 جنيها للكيلو

طريقة تحضير السجق الشرقي الأصلي في المنزل

الاليزيه: ولي عهد أبوظبي يلغي زيارته لفرنسا

فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن لإرسال روحها إلى الجنة.. فيديو

أجمل الصور من حفل زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث

قمة نارية بين هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.. الليلة

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة
شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو
البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو
ماجدة موريس: السينما المصرية تواجه أزمة في الإنتاج.. فيديو
التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟