رسميا.. تيري هنري مدربا لموناكو الفرنسي

وأوضح النادي الفرنسي في بيانًا رسميًا، أن تم تعيين هنري لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة 3 مواسم حتى 2021.



وقرر هنري ترك منصبه كمساعد بالجهاز الفني للمنتخب البلجيكي بقيادة روبرتو مارتينيز، لخوض تجربة المدرب الأول مع موناكو الفرنسي.

أعلن نادي موناكو الفرنسي، عن تعيين الأسطورة الفرنسية تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق، مدربًا للفريق، خلفًا لـ ليوناردو جارديم المدير الفني، الذي تمت إقالته أمس، بسبب سوء النتائج.