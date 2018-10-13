ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الاليزيه: ولي عهد أبوظبي يلغي زيارته لفرنسا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
ولي عهد ابوظبي والرئيس
ولي عهد ابوظبي والرئيس الفرنسي
على صالح
أعلن قصر الإليزيه عن أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد ألغى زيارته المقررة إلى فرنسا، دون إبداء أسباب أو تفسير.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قال مصدر من باريس، إن الرئيس الفرنسي وولي عهد أبوظبي يبحثان عن موعد جديد لتحديد لقاء قريب دون ذكر مزيد من التفاصيل جديدة.

وكان من المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان التعاون المشترك.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد زار الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2017.

فيما ذكر قصر الإليزيه أن زيارة ولي عهد أبوظبي لفرنسا، تشكل "مناسبة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وبحث القضايا الإقليمية بهدف العمل معا من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وكشف موقع "دي نيوز" الاخباري الناطق باللغة الرومانية عن إلغاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أزعج الرئيس الفرنسي، إذ أن الزيارة كانت بمثابة فرصة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليم ومعالجة القضايا الإقليمية بهدف العمل معا من أجل السلام والاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا، وأعلن قصر الأليزيه قبل إلغاء الزيارة.

وأشار الموقع إلى أن الإمارات العربية المتحدة، حليف عسكري واستراتيجي كبير لفرنسا التي تعتمد على الدعم المالي الإماراتي والسعودي لمجموعة دول الساحل التي تعمل على ضمان أمن هذه المنطقة المهددة من مجموعات جهادية.

كما أن الإمارات هي أحد أكبر المشترين الأساسيين للعتاد العسكري الفرنسي وحليف استراتيجي لباريس التي تملك قاعدة عسكرية جوية في أبوظبي.

ترشيحاتنا

مسئول: إصابات في انفجار بتجمع انتخابي في أفغانستان

حكم سجود التلاوة وماذا أقول فيها؟

الأرصاد: الطقس غدا معتدل على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

مصادر: نواب الأغلبية يتشاورون حول أولويات الأجندة التشريعية

سي.إن.إن: ترامب بصدد شن حرب باردة على الصين

هل يشعر الميت بمن يسلم عليه

الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري

أنغام تنعي شقيقتها غنوة: نسألكم الدعاء لها

مشروب سحري للوقاية من السرطان والقضاء على الكوليسترول

ميدو يهاجم مسئولي استاد السلام بسبب أرضية الملعب

إطلاق سراح القس برانسون يكشف صعوبة حل الخلاف التركي الأمريكي

قصة أكبر فضيحة في العائلة المالكة تورطت فيها والدة الأميرة أوجيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة
شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو
البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو
ماجدة موريس: السينما المصرية تواجه أزمة في الإنتاج.. فيديو
التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟