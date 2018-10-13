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حوادث

بعد 13 يوما من الجريمة.. ضبط مدمن قتل جدته بالهرم وهرب إلى الإسكندرية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:31 م
ضبط مدمن قتل جدته
ضبط مدمن قتل جدته بالهرم
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إلقاء القبض على مدمن وجه 6 طعنات لجدته العجوز، واستولى على أموالها ومشغولاتها الذهبية، وذلك بعد 13 يوما من ارتكابه الجريمة وهروبه لمحافظة الإسكندرية.

كان مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا بالعثور على جثة عجوز داخل منزلها بالهرم مصابة بعدة طعنات، وشكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني.

وأفادت التحريات التي أجريت برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن حفيد المجني عليها وراء قتلها بدافع سرقة أموالها ومصوغاتها، خاصة أنه مسجل خطر سرقات وأدمن تعاطي المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يقيم برفقة جده وجدته اللذان قررا الاعتناء به وعلاجه من الإدمان، فانتظر خروج جده يوم الجريمة متوجها لاستخراج بطاقة رقم قومي له حتى يتمكن من استصدار قرار علاجه على نفقة الدولة من الإدمان، وقرر الاستيلاء على أموال جدته التي كان يعلم أنها تقوم بادخار مبالغ مالية، بالإضافة إلى مصوغاتها الذهبية.

وأوضحت تحريات العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم استل سكينا وسدد لجدته 6 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها واستولى على المال والذهب وفر هاربا.

ترأس المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والرائد محمد سعودي، والرائد مصطفى لاشين، معاونا المباحث، عدة مأموريات لضبط المتهم الهارب حتى تم إلقاء القبض عليه هاربا بمحافظة الإسكندرية بعد 13 يوما من الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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