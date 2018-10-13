نجيب يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بعد أسبوعين

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد نجيب، مدافع الفريق يحتاج إلى أسبوعين للتعافي من الإصابة والعودة من جديد للتدريبات الجماعية.



وكان محمد نجيب قد أجرى جراحة غضروف الركبة مؤخرًا، وخاض برنامجًا تأهيليًا متنوعًا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.



يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى الجزائر يوم 21 أكتوبر الجاري؛ لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المنتظرة يوم 23 من الشهر ذاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.