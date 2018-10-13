أعلن مسئول نيجيري اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا وقوع انفجار بأنبوب نفط جنوب شرق نيجيريا إلى 19 قتيلا.





وتوقع المتحدث باسم جهاز الأمن والدفاع المدني النيجيري إيكي أونيكاشي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن يرتفع عدد القتلى جراء هذا الانفجار الذي وقع في منطقة "أوسيسيوما" بولاية "أبيا" أمس الجمعة.





من جانبها، قالت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية - التي تمتلك خط الأنابيب - إنه يشتبه في أن لصوص نفط هم من يقفون وراء هذا الانفجار.





وتعد نيجيريا هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا.. وغالبا ما يقتحم اللصوص خطوط الأنابيب التي تنفجر أحيانا بينما يقوم القرويون بجمع الوقود.



