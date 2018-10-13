التعليم تحظر الاعلان عن أي وظائف بالإدارات إلا بموافقة نائب الوزير

أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية مكتوبة لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت فيها على ضرورة التنبيه على كافة الإدارات التعليمية بحظر الإعلان عن طلب شغل أي وظيفة من وظائف الإدارة التعليمية سواء بالندب أو التكليف ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.



وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات، ستعرض صاحبها فورًا للمساءلة القانونية.



وأوضحت الوزارة أن هذه التعليمات جاءت بعد أن تلاحظ قيام بعض الإدارات التعليمية بالإعلان عن وظائف الإدارة التعليمية بعد بدء العام الدراسي 2018/2019 ، ولهذا صدرت التعليمات المذكورة حرصًا على استقرار العملية التعليمية بكافة المؤسسات التعليمية داخل نطاق المحافظة.