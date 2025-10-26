زينب العبد وميمي جمال.. «بسنت ويسريّة» تخطفان قلوب المشاهدين في مسلسل «لينك»

نال الثنائي ميمي جمال وزينب العبد إشادات واسعة من الجمهور بعد تألقهما في مسلسل "لينك"، حيث قدّمتا شخصيتي "الست يسريّة" و"بسنت" بخفة ظل طبيعية وروح مصرية أصيلة جعلت الجمهور يتعلق بهما منذ الحلقات الأولى.

اعتبر المتابعون أن "بسنت ويسريّة" من ألطف شخصيات في العمل، يجسدان الأجواء الدافئة داخل "عمارة الأهالي"، ويضفيان نكهة كوميدية محببة وسط الدراما الاجتماعية للمسلسل.

ميمي جمال تخطف الأنظار

وخطفت الفنانة ميمي جمال الأنظار بأدائها البسيط والعفوي في شخصية "الست يسريّة"، التي تمثل نموذج المرأة المصرية الطيبة صاحبة القلب الكبير، بينما أبدعت زينب العبد في تجسيد "بسنت"، الفتاة الفضولية خفيفة الدم التي تُضفي البهجة على كل مشهد تظهر فيه.

ومن المشاهد التي أحبها الجمهور مشهد الحوار الطريف بين يسريّة وبسنت عندما تقول لها: "بطّلي تتصنتي"، فترد عليها بخفة ظل: "سمعت إيه؟" — مشهد بسيط لكنه ترك أثرًا جميلًا وأعاد للجمهور روح المسلسلات العائلية القديمة التي تجمع كل الأعمار حول الشاشة.

وتواصل الإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بالكيمياء الجميلة بينهم، مؤكدين أن وجودهما معًا أضفى على "لينك" روح محببة ودفئ إنساني خاص.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.