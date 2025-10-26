قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«العيب مش عليك».. أحمد العوضي يستنكر صفع شاب لمُسِن في السويس

العوضي
العوضي
منار نور

أعرب الفنان أحمد العوضي عن غضبه الشديد من الفيديو المتداول الذي يظهر شابًا يصفع مسنًا في محافظة السويس، والذي أثار موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"والله مش عارف أقول إيه؟! العيب مش عليك، العيب على اللي واقفين ومحدش اتدخل".

وفي سياق آخر أعلن الفنان أحمد العوضي انطلاق تصوير فيلمه الجديد «شمشون ودليلة» اليوم الأحد، والذي تشاركه بطولته الفنانة مي عمر، في أول تعاون فني يجمع بينهما.

ونشر العوضي صورة من كواليس أول يوم تصوير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «فهد البطل واش إش، فيلم شمشون ودليلة، بفضل ربنا وبدعم إخواتي، هتبقى دغدغة إن شاء الله في السينمات».

وكان قد أوضح المنتج أحمد السبكي في بيان رسمي أن الفيلم يُعد إنتاجًا مشتركًا بينه وبين المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر تقدم شخصية «دليلة»، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

وأكد السبكي أن الشركة رصدت ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم بهدف تقديمه بأفضل صورة ممكنة، خاصة أنه يتضمن مشاهد حركة ومعارك كبيرة تتطلب تجهيزات إنتاجية وتقنية عالية المستوى.

العوضي الفنان احمد العوضي السويس

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

فتاوى

فتاوى| ما حكم الصلاة على النبي عند البيع والشراء؟.. حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل.. هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء عند قبر الميت؟

المتحف الكبير

المتحف الكبير.. رؤية مصر في تحويل التراث إلى مصدر مستدام للتنمية والاستثمار

عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين

جولة جديدة من الضغط الأمريكي على بكين| تحقيق جمركي يشعل التوتر التجاري.. تفاصيل

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

