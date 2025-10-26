«العيب مش عليك».. أحمد العوضي يستنكر صفع شاب لمُسِن في السويس

أعرب الفنان أحمد العوضي عن غضبه الشديد من الفيديو المتداول الذي يظهر شابًا يصفع مسنًا في محافظة السويس، والذي أثار موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"والله مش عارف أقول إيه؟! العيب مش عليك، العيب على اللي واقفين ومحدش اتدخل".

وفي سياق آخر أعلن الفنان أحمد العوضي انطلاق تصوير فيلمه الجديد «شمشون ودليلة» اليوم الأحد، والذي تشاركه بطولته الفنانة مي عمر، في أول تعاون فني يجمع بينهما.

ونشر العوضي صورة من كواليس أول يوم تصوير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «فهد البطل واش إش، فيلم شمشون ودليلة، بفضل ربنا وبدعم إخواتي، هتبقى دغدغة إن شاء الله في السينمات».

وكان قد أوضح المنتج أحمد السبكي في بيان رسمي أن الفيلم يُعد إنتاجًا مشتركًا بينه وبين المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر تقدم شخصية «دليلة»، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

وأكد السبكي أن الشركة رصدت ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم بهدف تقديمه بأفضل صورة ممكنة، خاصة أنه يتضمن مشاهد حركة ومعارك كبيرة تتطلب تجهيزات إنتاجية وتقنية عالية المستوى.