توفيق عكاشة لـ زوجته: يا خرابي يا حياة كانت شورة طين

تعرّض الإعلامى توفيق عكاشة للإحراج للمرة الثانية على الهواء أثناء تقديم برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة" بسبب زوجته الإعلامية "حياة الدرديرى" التى أخذت نظارته التى يقرأ بها الأخبار.





وعلّق "عكاشة" قائلاً: "معيش النضارة خدتها حياة ومشيت.. يا خرابى يا حياة كانت شورة طين".





تجدر الإشارة إلى أن المرة الأولى التى تعرّض عكاشة فيها للإحراج كانت عندما تفاجأ في أولى حلقات برنامجه مصر اليوم المذاع على فضائية «الحياة»؛ أن النظارة التي يرتديها ويستخدمها في قراءة الأخبار مكسورة مما جعله في موقف محرج.





وقال "عكاشة" غاضبًا: «أنا بشيل النظارة براحة وبحطها بالراحة علشان مكسورة .. الأخت حياة ملقيتش غير النضارة المكسورة وجابتها.. لما أطلع الفاصل هبقى أصلحها».



