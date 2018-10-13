المتحدث العسكري: قطع طرق الإمداد عن الإرهابيين بسيناء ومنع انتقالهم للمحافظات

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن العملية الشاملة سيناء 2018 تتم على كافة الاستراتيجيات، وليس في شبه جزيرة سيناء وحدها؛ لقطع طرق الإمداد للإرهابيين من جميع الاتجاهات.





وأضاف "الرفاعى"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن هناك تراجعا فاعلا في وصول أي دعم للعناصر الإرهابية في سيناء، نتيجة تضييق الخناق على الإرهابيين، وانتشار القوات بكافة المناطق لتنفيذ العملية سيناء 2018.



