الزمالك يتخلص من محمد إبراهيم ويدرس عروض بيعه

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك في البحث عن عروض لـ محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول للرحيل خلال الفترة القادمة سواء يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.
وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد أن هناك نية لدى إدارة النادي في تسويق اللاعب في ظل تراجع مستواه الفني وعدم تقديم ما يشفع له بالاستمرار داخل صفوف الفريق، على الرغم من حصوله على فرصة المشاركة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
يذكر أن محمد ابراهيم تنتهي مدة تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.
وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد أن هناك نية لدى إدارة النادي في تسويق اللاعب في ظل تراجع مستواه الفني وعدم تقديم ما يشفع له بالاستمرار داخل صفوف الفريق، على الرغم من حصوله على فرصة المشاركة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
يذكر أن محمد ابراهيم تنتهي مدة تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.