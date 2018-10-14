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رياضة

الزمالك يتخلص من محمد إبراهيم ويدرس عروض بيعه

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك في البحث عن عروض لـ محمد ‏إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول للرحيل خلال الفترة القادمة ‏سواء يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصى تقدير‎.‎

وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد أن هناك نية لدى إدارة النادي في تسويق ‏اللاعب في ظل تراجع مستواه الفني وعدم تقديم ما يشفع له ‏بالاستمرار داخل صفوف الفريق، على الرغم من حصوله ‏على فرصة المشاركة بشكل كبير خلال الفترة الماضية‏‎.

يذكر أن محمد ابراهيم تنتهي مدة تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

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