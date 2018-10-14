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أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي علاقات التعاون

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص المشترك على تدعيم أوجه التعاون والعمل المشترك، كما استعرضا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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