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أخبار العالم

اليمن يدعو إلى تشكيل توجه دولي لإجبار الحوثيين على الانصياع للقرارات الدولية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، وزارة الخارجية في بلاده إلى تشكيل توجه دولي ضاغط لإجبار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشدد المسئول اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه في العاصمة السعودية (الرياض)، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة اليمنية، منصور علي بجاش - على مضاعفة الجهود واستثمار الدعم السياسي والدبلوماسي لدعم الشرعية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي.

وأطلع الوكيل بجاش، نائب الرئيس اليمني، على المستجدات المبذولة في العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي، مستعرضًا تقريرًا موجزًا عن النتائج الإيجابية لزياراته إلى الخارج، التي كان آخرها زيارته إلى كوبا ولقاءاته المختلفة مع المسؤولين الكوبيين وسفراء تحالف دعم الشرعية وسفراء أمريكا اللاتينية، وما لمسه من دعم للشرعية ورفض لانقلاب الحوثيين في بلاده.

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