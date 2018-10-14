اليمن يدعو إلى تشكيل توجه دولي لإجبار الحوثيين على الانصياع للقرارات الدولية

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، وزارة الخارجية في بلاده إلى تشكيل توجه دولي ضاغط لإجبار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.





وشدد المسئول اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه في العاصمة السعودية (الرياض)، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة اليمنية، منصور علي بجاش - على مضاعفة الجهود واستثمار الدعم السياسي والدبلوماسي لدعم الشرعية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي.



