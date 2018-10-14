أبرز تصريحات المتحدث العسكرى.. القوات المسلحة تحذر من الأبواق الإعلامية المعادية للدولة.. تنفيذ 53 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء.. ومليار و300 مليون تعويضات للمتضررين من المنطقة العازلة

المتحدث العسكري يوضح مؤشرات نجاح العملية الشاملة فى سيناء







قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن العملية الشاملة 2018 حققت هدفها من خلال استهداف البؤر الإرهابية فى سيناء.



وأضاف «الرفاعى» خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة» والمذاع عبر قناة «مصر الأولى»: العملية الشاملة فى سيناء مازالت تحقق أعلى معدلات النجاح، مشيرًا إلى أن ما حققته العملية الشاملة هو استهداف قيادات التنظيم الإرهابى بسيناء، وتدمير كافة البؤر الإرهابية المكتشفة.



وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير فى مكافحة الأسلحة المهربة من خلال قطع الإمداد وهناك تراجع كبير فى الدعم اللوجيستى للجماعات الإرهابية وهو مايعكس نجاح العملية الشاملة فى سيناء.



المتحدث العسكري: العملية الشاملة في سيناء تحقق أعلى درجات النجاح.. فيديو



أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن العملية العسكرية سيناء 2018، تحقق أعلى درجات النجاح والتقدم، بفضل الله وجهود القوات المسلحة والشرطة ومساندة أهالي سيناء.



وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أنه تم تدمير كافة البؤر الإرهابية المكتشفة، مع القبض والقضاء على كافة الإرهابيين والمطلوبين قضائيا، وتدمير البنية التحتية للإرهابيين، وتدمير كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات والقنابل، وتدمير الدراجات البخارية والسيارات التى يتم ضبطها.



وتابع، أنه تم إعادة فتح بحيرة البردويل للصيادين، ونحن مستمرون في قطع الإمدادات للإرهابيين.



المتحدث العسكري: دمرنا البنية التحتية للإرهابيين في وسط وشمال سيناء.. فيديو



قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه جرى استهداف عدد من قيادات التنظيم الإرهابي في شمال ووسط سيناء، والقبض على عناصر إرهابية وتدمير البنية التحتية الخاصة بهم خلال عملية سيناء الشاملة 2018.



وأشار "الرفاعي"، في أول ظهور تليفزيوني له في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى"، إلى أنه جرى تدمير المراكز الإعلامية الخاصة بالإرهابيين ومراكز الإرسال، وكذلك عدد من الدراجات النارية وكميات كبيرة من المتفجرات.



ويّعد هذا أول ظهور تليفزيوني للعقيد أركان حرب تامر الرفاعي في البرامج الحوارية منذ توليه منصب المتحدث العسكري، من أجل الحديث عن مدى نجاح العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018.



المتحدث العسكري: قطع طرق الإمداد عن الإرهابيين بسيناء ومنع انتقالهم للمحافظات



قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن العملية الشاملة سيناء 2018 تتم على كافة الاستراتيجيات، وليس في شبه جزيرة سيناء وحدها؛ لقطع طرق الإمداد للإرهابيين من جميع الاتجاهات.



وأضاف "الرفاعى"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن هناك تراجعا فاعلا في وصول أي دعم للعناصر الإرهابية في سيناء، نتيجة تضييق الخناق على الإرهابيين، وانتشار القوات بكافة المناطق لتنفيذ العملية سيناء 2018.



وأشار إلى أن هناك فرض حصار كاملًا على البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، لمنع انتقال العناصر الإرهابية من شبه جزيرة سيناء لباقي المحافظات.



تامر الرفاعي: الأسلحة المضبوطة مع الإرهابيين دليل وجود دعم خارجي.. فيديو



أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، أن هناك عمليات رصد لتمويل خارجي للعناصر الإرهابية، والعملية الشاملة سيناء 2018 مستمرة لحين قطع أي طرق إمدادات للإرهابيين، والقضاء على جميع البؤر الإرهابية.



وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن الأسلحة ووسائل الإتصال والمعدات الفنية المتقدمة التى يتم ضبطها دليل على وجود دعم خارجي للإرهابيين، فضلًا عن وجود بعض العناصر التى تسهل انتقال العناصر الإرهابية من وإلى البلاد لزعزعة استقرار الدولة المصرية.



وناشد جميع المواطنين بكل المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المصرية لدحر الإرهاب، وتجفيف منابعه، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي إرهابيين.



القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو



وجه العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، رسالة شكر لأهالي سيناء على دعمهم الكامل في الحرب على الإرهاب.



وأضاف الرفاعي، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن الأنفاق تهدد الأمن القومي المصري؛ حيث يتم استخدامها في تهريب الإرهابيين والمعدات والأسلحة والمخدرات التى يستخدمها الإرهابيون.



وأشار إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 3 آلاف فتحة نفق على الشريط الحدودي، وصدر قرار من مجلس الوزراء بفرض منطقة عازلة على الشريط الحدودي، وحتى الآن جاري إنشاء هذه المنطقة بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء التى صرفت مبالغ طائلة لتعويض الأهالي للانتقال لأماكن أخرى، موضحًا أن عملية إخلاء مدينة رفح لم تنتهي حتى الآن.



الرفاعي: مليار و300 مليون تعويضات للمتضررين من المنطقة العازلة.. فيديو





قال العقيد حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الأنفاق التي تواجدت أسفل المنازل برفح كانت وسيلة لتهريب التمويل والأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.



وأوضح الرفاعى في حواره ببرنامج مصر النهاردة، المذاع على القناة "مصر الأولى"، أنه بعد اكتشاف 3000 فتحة نفق على الشريط الحدودي، تم إصدار قرار بإقامة منطقة عازلة بعمق 5 كيلو مترات للحد من إقامة أي أنفاق.



وأكد المتحدث العسكرى أنه يتم حتى الآن عملية تدمير الأنفاق، وإخلاء المنازل من السكان على مراحل، لنترك وقت كاف للسكان في تدبير أمورهم، موضحًا أنه جرى صرف مليار و300 مليون جنيه لهم كتعويضات.



وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم حاليا بإنشاء مدينة رفح الجديدة كبديل لأهالي مدينة رفح.



المتحدث العسكري: انتهاء تنفيذ 145 مشروعا من أصل 310 بسيناء



أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 145 مشروعا في مختلف المجالات من أصل 310 مشاريع بتكلفة 195 مليار جنيه، وجار تنفيذ 165 مشروعًا آخر في قناة السويس والمزارع السمكية والبحيرة الصناعية والمنطقة الصناعية في بورسعيد.



وقال الرفاعى خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «مصر الأولى»، إنه يتم إنشاء 9 طرق بإجمالي أطوال 460 كيلو، ويتم حاليا إنشاء وتطوير 15 طريقا آخر بأطوال 1462 كيلو لكي يصبح الإجمالي 1922 كيلو مترًا طرق في شبه جزيرة سيناء.



وفى مجال الإسكان، أشار إلى أن الهيئة الهندسية انتهت من إنشاء 1200 وحدة سكنية في منطقة المساعيد، و6972 وحدة أخرى في جنوب سيناء إضافة إلى 12266 وحدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات ووحدات صحية ومخزن أدوية، وجار حاليا تطوير 6 مستشفيات منها مستشفى رفح وبغداد ورمانة.



المتحدث العسكري: تنفيذ 53 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء



أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أنه جار إنشاء 53 مدرسة وجامعة ومعهدا وإدارة تعليمية، وتم الانتهاء من تنفيذ 45 مشروعا منها، وجار تنفيذ باقي المشروعات.



وأضاف الرفاعى خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية "مصر الأولى"، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بتنفيذ المشروعات في سيناء أو داخل المحافظات الأخرى بالتعاون مع باقي الشركات.



وأشار إلى أنه تم ضبط عربات عديدة محملة بالأسلحة والذخائر والبضائع والمواد المخدرة أو أفراد أثناء الهجرة غير الشرعية أو التسلل لحدود مصر، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 17 تدريبا مشتركا منها 4 مع الجانب الفرنسي و4 مع بريطانيا وإسبانيا وأمريكا وقبرص واليونان، بالإضافة إلى 3 تدريبات مع البحرين والإمارات والسعودية، و5 تدريبات في البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى مناورة النجم الساطع التي شاركت فيها 8 دول بقوات خاصة وبحرية.



القوات المسلحة تحذر من الأبواق الإعلامية المعادية للدولة.. فيديو



قال العقيد حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن بيانات القوات المسلحة المتتالية حول العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، تهدف لتنوير الرأي العام بحقيقة الأوضاع وتناول سير الأحداث بشفافية.



وأضاف الرفاعي، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن هناك أبواقا إعلامية معادية للدولة تعمل على بث رسائل سلبية تؤثر على العملية الشاملة سيناء 2018، وتحفز الإرهابيين.



وأشار إلى أن هناك تواصلا فوريا مع وسائل الإعلام لوضعها في حقيقة الأوضاع بكل شفافية ووضوح.



وشدد على أن الفترة الأخيرة، مع توفير المعلومات بشفافية ومصداقية، كان هناك إيجابية من استقبال الرأي العام للبيانات العسكرية، ووصل للرأى العام مدى شفافية القوات المسلحة في نقل المعلومات بمصداقية ووضوح، مناشدًا وسائل الإعلام بالرجوع للمصادر الرسمية لنقل الصورة الحقيقية والتصدي لبث الشائعات التى تؤثر على العملية الشاملة سيناء 2018.