محمد صلاح ينشر صورة جديدة .. ومعلقون: مالك يا فخر العرب؟

نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني اللاعب في نادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه بموقع فيس بوك مصحوبة بصورة طائرة وبدون تعليق، وهو ما علق عليه رواد صفحته بتعلقيات مختلفة منها: "مالك يافخر العرب؟، وربنا يحفظ يامو صلاح".



يذكر أن بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى، تتوجه إلى مدينة أمبابان عاصمة سوازيلاند فى الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019، بعدما خاض الفراعنة مواجهة الذهاب أمس الأول الجمعة، وقرر خافيير أجيري السماح لمحمد صلاح بالعودة إلى ناديه وعدم المشاركة في مباراة سوازيلاند يوم الثلاثاء المقبل لمنحه مزيدا من الراحة .



وكان محمد صلاح قد اشتكى خلال مباراة سوازيلاند من إجهاد في العضلة الضامة ، حيث تم فحصه طبيا وإجراء أشعة على موضع الشكوى بعد المباراة .

