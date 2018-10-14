وزير التعليم يكشف سر الإغلاق المفاجئ لبوابة المناهج الإلكترونية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سر الإغلاق المفاجئ لبوابة المناهج الإلكترونية الموجودة بالموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.





حيث قال الوزير في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : هذه البوابة تم تعليقها يوم الخميس، لاكتشاف مواد علمية قديمة و خصوصا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.





وأضاف الوزير قائلًا : خشينا ان يستغل أحد هذه المواد ويشكك فيها، فطلب منا الدكتور أحمد ضاهر مستشار الوزير للتقنيات، يوم الخميس تعليق البوابة ، حتى يتم مراجعة كافة المواد المنشورة عليها





وأوضح الوزير أنه سيتم اعادة إطلاق البوابة مرة اخرى على أقصى تقدير غدًا الاثنين .





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اغلقت امس السبت بوابة المناهج الإلكترونية، التي كانت متاحة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.





وكتبت الوزارة على البوابة التي كان يتوافد عليها يوميًا الطلاب وأولياء الأمور، رسالة نصها: "انتظرونــــــا.. COMING SOON".



