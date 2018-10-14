إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بسوهاج

تمكنت حملة أمنية في سوهاج، ضمن تنفيذ الموجة الحادية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة وتشمل "الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – أراضي رفض واضعي اليد عليها تقنين أوضاعهم" من تنفيذ 29 قرار إزالة.





كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بتنفيذ حملة استهدفت 29 قرار تعد علي أملاك الدولة تعدي علي أملاك الري والصرف" وتم تنفيذ جميع القرارات بإجمالي مساحة 2964 مترا، وفي دائرة مركز شرطة سوهاج تمت إزالة 2 قرار تعد علي أملاك الدولة بمساحة 225 مترًا، وفي دائرة مركز شرطة طما، تمت إزالة 10 قرارات تعد علي منافع الري والصرف" بمساحة 282 مترا، وفي دائرة مركز شرطة البلينا، تمت إزالة 2 قرار تعد علي أملاك الدولة" بمساحة 375 متراً، وفي دائرة مركز شرطة المنشاة، تمت إزالة 12 قرار تعد علي أملاك الدولة" بمساحة 2082 مترا.



