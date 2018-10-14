وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط يصل القاهرة

وصل أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إلى القاهرة في زيارةٍ تتمحور حول دعم رؤية الحكومة المصرية في تطوير التعليم، فضلًا عن تدعيم ريادة الأعمال المصرية.





ومن المقرر أن يقوم الوزير "أليستر بيرت" بزيارةٍ إلى إحدى المدارس المصرية لكي يُلم بشكلٍ أكبر بكيفية استمرار المملكة المتحدة في دعم رؤية الحكومة المصرية بشأن الإصلاح التعليمي، مشيرا إلي أن المملكة المتحدة هي بالفعل الشريك الأقرب لمصر في مجال التعليم، حيث شهِدَ هذا العام وحده عددًا من المبادرات التعليمية الجديدة والتي تشمل مذكرة تفاهم بشأن الجامعات الفرعية الدولية وبعثة تجارية لتكنولوجيا التعليم.





كما ستُركِّز الزيارة أيضًا على ريادة الأعمال والالتزام العميق للمملكة المتحدة بالتعاون مع مصر من أجل إتاحة فرص جديدة للشباب المصري حيث ضاعفت المملكة المتحدة من استثماراتها في مجال الشركات الناشئة في مصر لتصل إلى 47 مليون جنيه مصري، وقدَّمت أيضًا ضمان قرض بمبلغ 140 مليون دولار لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي لمصر.





وفي أثناء زيارته التي تُمثِّل رحلة الوزير الثالثة إلى مصر خلال عامين، سيلتقي الوزير "أليستر" سامح شكري وزير الخارجية المصري للتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية.





كما سيلتقي الوزير "أليستر" برواد الأعمال المصريين أثناء إطلاق برنامج المجلس الثقافي البريطاني لدعم للاقتصادات الشاملة والإبداعية حيث سيُعزِّز هذا بدوره من الصناعات الإبداعية في مصر من خلال برنامج مصري جديد قيمته 30 مليون جنيه مصري لدعم ريادة الأعمال على نطاق القطاع.





كما سيحتفل أيضًا بإطلاق العام الثاني من برنامج "مصر تبدأ" الذي تُموِّله المملكة المتحدة في حفل استقبال مع بعض المستفيدين من البرنامج الذي يدعم رواد الأعمال المصريين ببرامج توجيهية وتدريبية.





وسيلتقي الوزير أيضًا بممثلي المجتمع المدني لمناقشة مجموعة من القضايا.



