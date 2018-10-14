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أخبار البلد

وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط يصل القاهرة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:19 ص
وزير الدولة البريطاني
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط
محمود نوفل
وصل أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إلى القاهرة في زيارةٍ تتمحور حول دعم رؤية الحكومة المصرية في تطوير التعليم، فضلًا عن تدعيم ريادة الأعمال المصرية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير "أليستر بيرت" بزيارةٍ إلى إحدى المدارس المصرية لكي يُلم بشكلٍ أكبر بكيفية استمرار المملكة المتحدة في دعم رؤية الحكومة المصرية بشأن الإصلاح التعليمي، مشيرا إلي أن المملكة المتحدة هي بالفعل الشريك الأقرب لمصر في مجال التعليم، حيث شهِدَ هذا العام وحده عددًا من المبادرات التعليمية الجديدة والتي تشمل مذكرة تفاهم بشأن الجامعات الفرعية الدولية وبعثة تجارية لتكنولوجيا التعليم.

كما ستُركِّز الزيارة أيضًا على ريادة الأعمال والالتزام العميق للمملكة المتحدة بالتعاون مع مصر من أجل إتاحة فرص جديدة للشباب المصري حيث ضاعفت المملكة المتحدة من استثماراتها في مجال الشركات الناشئة في مصر لتصل إلى 47 مليون جنيه مصري، وقدَّمت أيضًا ضمان قرض بمبلغ 140 مليون دولار لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي لمصر.

وفي أثناء زيارته التي تُمثِّل رحلة الوزير الثالثة إلى مصر خلال عامين، سيلتقي الوزير "أليستر" سامح شكري وزير الخارجية المصري للتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيلتقي الوزير "أليستر" برواد الأعمال المصريين أثناء إطلاق برنامج المجلس الثقافي البريطاني لدعم للاقتصادات الشاملة والإبداعية حيث سيُعزِّز هذا بدوره من الصناعات الإبداعية في مصر من خلال برنامج مصري جديد قيمته 30 مليون جنيه مصري لدعم ريادة الأعمال على نطاق القطاع.

كما سيحتفل أيضًا بإطلاق العام الثاني من برنامج "مصر تبدأ" الذي تُموِّله المملكة المتحدة في حفل استقبال مع بعض المستفيدين من البرنامج الذي يدعم رواد الأعمال المصريين ببرامج توجيهية وتدريبية.

وسيلتقي الوزير أيضًا بممثلي المجتمع المدني لمناقشة مجموعة من القضايا.

وفي معرض حديثه قبل الزيارة، صرَّح الوزير أليستر بيرت قائلًا: "إن المملكة المتحدة هي الشريك الطبيعي لمصر في مجال التعليم، وشريكها الاقتصادي الأول، وأقوى حليفٍ لها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأتمنى مساعدة مصر على تنفيذ خططها للإصلاح التعليمي وأن التقي ببعض رواد الأعمال المصريين المُلهمين ممن يُطلقون العنان لإمكانات مصر ويُساهمون في خلق فرص عمل في جميع أنحاء البلاد كما أتطلع أيضًا إلى مناقشة الشراكة الإيجابية بين المملكة المتحدة ومصر فضلًا عن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة عند التقائي بالوزير سامح شكري".

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