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أخبار العالم

الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية على مواقع الحوثيين في باقم

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفذ الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي ، اليوم / الأحد / عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة .

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن هذه العمليات كانت بمساندة من طيران ومدفعيات التحالف التي دمرت مركبات ومخازن أسلحة للحوثيين .

يشار إلى أن الجيش اليمني يوشك على السيطرة على مديرية باقم ، حيث نفذ عملياته الهجومية عبر 3 محاور أهمها قبالة جبال أبواب الحديد .

يذكر أن الجيش اليمني - بدعم من التحالف - يواصل استعادة الجبال والمرتفعات التي كانت مواقع استراتيجية لمليشيات الحوثي.

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