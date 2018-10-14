الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية على مواقع الحوثيين في باقم

نفذ الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي ، اليوم / الأحد / عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة .



وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن هذه العمليات كانت بمساندة من طيران ومدفعيات التحالف التي دمرت مركبات ومخازن أسلحة للحوثيين .



يشار إلى أن الجيش اليمني يوشك على السيطرة على مديرية باقم ، حيث نفذ عملياته الهجومية عبر 3 محاور أهمها قبالة جبال أبواب الحديد .



يذكر أن الجيش اليمني - بدعم من التحالف - يواصل استعادة الجبال والمرتفعات التي كانت مواقع استراتيجية لمليشيات الحوثي.