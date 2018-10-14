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أخبار العالم

مقتل قائد شرطة منطقة ميزان الأفغانية في هجوم لحركة طالبان

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد مسئولو الشرطة المحلية في أفغانستان مقتل قائد شرطة منطقة "ميزان" بإقليم "زابول" الجنوبي في هجوم لحركة "طالبان".

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد أن العديد من عناصر حركة "طالبان" قد شنوا هجوما في منطقة "ميزان" واشتبكوا مع قوات الأمن مما أسفر عن مقتل قائد الشرطة بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف الحركة المسلحة.
ومن جانبها .. لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.

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