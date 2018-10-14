رفع 52 ألف طن قمامة متراكمة أمام مدخل قرية الجابرية بالمحلة.. صور

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينه المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الأحد،عن رفع 52 ألف طن من أكوام القمامة المتراكمة بمصنع تدوير القمامة بطريق "المحلة – المنصورة" أمام مدخل قرية الجابرية وذلك فى إطار توجيهات اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة وضع آليات عاجلة تستهدف القضاء على كافة أوجه تراكم أكوام القمامة والتخلص منها بيئيا بشكل أمن حفاظا على أرواح المواطنين.





من جانبه، أصدر اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة توجيهاته إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة الدفع بمعدات وأدوات لرفع أكوام القمامة ونقلها بواسطة سيارات إلى مصنع تدوير القمامة أولا بأول.



