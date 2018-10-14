عبد القادر شهيب: الحرب ضد مصر مازالت مستمرة ولن تتوقف.. فيديو

قال الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة الهلال السابق، إن الحرب على مصر مازالت مستمرة ولن تتوقف، موضحا:"هناك أهداف مطلوب تحقيقها".



وتابع "شهيب" خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى" مقدمة "برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كل من يشن حرب على مصر لهم هدف ولم يتحقق حتى الآن وهو مايجعلها مستمرة لفترة طويلة".



وأشار إلى أنه يجب علينا أن نكون يقظين ومدركين لكل ما يحاك ضد مصر ولا ننساق وراء الشائعات.