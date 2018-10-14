محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقى البرلس للفنون ..صور

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الأعمال الفنية وجداريات ملتقى البرلس الدولي الخامس للرسم على الجدران والمراكب بمدينة برج البرلس، على البحر المتوسط شمال محافظة كفرالشيخ، خلال الفترة من 1 حتى 14 أكتوبر 2018م والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون.





وتحولت شوارع وجدران مباني مدينة برج البرلس علي البحر المتوسط في شمال المحافظة، إلى لوحة فنية جمالية وبديعة علي يد 42 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم خلال الدورة الخامسة من ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب 2018م، حيث يرسم الفنانين المشاركين على الجدران والمراكب، صورًا مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد في البحر، وشباك الصيادين، وغيرها من أعمال الفن التشكيلي والرسم والتلوين.



