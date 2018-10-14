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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقى البرلس للفنون ..صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:18 م
محافظ كفر الشيخ يشهد
محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقي البرلس للفنون .. صور
محمود زيدان
تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الأعمال الفنية وجداريات ملتقى البرلس الدولي الخامس للرسم على الجدران والمراكب بمدينة برج البرلس، على البحر المتوسط شمال محافظة كفرالشيخ، خلال الفترة من 1 حتى 14 أكتوبر 2018م والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون.

وتحولت شوارع وجدران مباني مدينة برج البرلس علي البحر المتوسط في شمال المحافظة، إلى لوحة فنية جمالية وبديعة علي يد 42 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم خلال الدورة الخامسة من ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب 2018م، حيث يرسم الفنانين المشاركين على الجدران والمراكب، صورًا مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد في البحر، وشباك الصيادين، وغيرها من أعمال الفن التشكيلي والرسم والتلوين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الفنية التي قام بها الفنانون المشاركون بملتقى البرلس الدولى، والتي تعكس رسالة إبداع فنى متجانس مع الطبيعة الخلابة لمدينة البرلس الساحلية المتميزة، مما أسعد الآلاف من أهالي برج البرلس بتواصل بيئتهم المحلية مع العديد من ثقافات دول العالم المتحضر.
محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقى البرلس للفنون ..صور
محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقى البرلس للفنون ..صور
محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقى البرلس للفنون ..صور
محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقى البرلس للفنون ..صور
محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات ملتقى البرلس للفنون ..صور

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