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أخبار العالم

الجيش اليمني يقترب من منزل مؤسس ميليشيات الحوثي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:59 م
قوات الجيش اليمني
قوات الجيش اليمني
حسام رضوان
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أنه حقق بمساعدة التحالف العربي لدعم الشرعية تقدما كبيرا في محافظة صعدة الواقعة على حدود المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قائد اللواء الثالث عروبة، العميد عبد الكريم السدعي، قال إن القوات توغلت بشكل كبير في عمق مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبال مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة.

وأضاف أن القوات باتت في عقبة مران والصافية والرماديات وطيبان في مواقع قريبة من منزل مؤسس الجماعة حسين الحوثي لا تبعد
عنها أكثر من 6 كم.

وأشار إلى أن مقاتلات ومدفعية التحالف ساندت الجيش اليمني في المعارك، التي كبدت الحوثي خسائر فادحة في صفوف عناصرها وقيادتها الميدانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والدراجات النارية.

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