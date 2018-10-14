البرلمان اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إيران لرفع يدها عن التدخل بالشأن اليمني

طالب البرلمان اليمني المجتمع الدولي بممارسة ضغوطه على إيران لرفع يدها عن التدخل بالشأن اليمني وإيقاف دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مشاركة وفد برلماني يمني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي، في اجتماعات لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي بجنيف اليوم الأحد، في إطار الدورة "139" التي تعقد اجتماعاتها خلال الفترة من 13 ــ 18 أكتوبر الجاري.



كما طالب الوفد اليمني المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية بالضغط على المليشيا لإيقاف حربها على الشعب اليمني والعودة السريعة لاستكمال الحل السياسي المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216.



واطلع الوفد البرلماني اليمني أعضاء اللجنة على آخر المستجدات على الساحة اليمنية في جميع الجوانب وخاصة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني جراء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في حربها على الشعب اليمني ورفضها الكامل لأي تسوية سياسية تخرج اليمن وشعبه من هذه الكارثة.