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رياضة

الأمن يشترط موافقة النيابة لإقامة مباراة جزيرة مطروح على ملعب المصري .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمن اشترط موافقة النيابة العامة على إقامة مباراة المصري وجزيرة مطروح على ملعب المصري في بورسعيد.

وقال "عامر" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اخطرني عصر يوم الأحد، إن الأمن يشترط موافقة النيابة على إقامة اللقاء على ملعب بورسعيد".

وتابع: "هناك بعض المحاولات خلال الساعات الحالية الجارية للحصول على موافقة النيابة واذا لم يحدث ذلك حتى الصباح فسأخطر النادي المصري ونادي جزيرة مطروح بتأجيل المباراة مرة أخرى".

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