الأمن يشترط موافقة النيابة لإقامة مباراة جزيرة مطروح على ملعب المصري .. فيديو

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمن اشترط موافقة النيابة العامة على إقامة مباراة المصري وجزيرة مطروح على ملعب المصري في بورسعيد.





وقال "عامر" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اخطرني عصر يوم الأحد، إن الأمن يشترط موافقة النيابة على إقامة اللقاء على ملعب بورسعيد".



