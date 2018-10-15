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رياضة

عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يرى أحمد عادل عبد المنعم، حارس الأهلي السابق والمقاصة الحالي، أن تألقه مع الفريق الفيومي يعود للمساندة التي يحظى بها من مسئولي الفريق.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": التألق لا يأتي بمفرده، هذا عمل كبير من جانب طلعت يوسف المدير الفني للفريق مع كل اللاعبين.

وأردف: "وجدت مساندة كبيرة بالمقاصة، وظهورنا الطيب مجهود جماعي وليس فرديا".

وتابع: "أملك الخبرات، ولكن مساندة من حولي لي هي سبب تألقي".

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