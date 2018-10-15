عبد المنعم: لم أفكر في الرحيل عن الأهلي.. وارتحت نفسيا للمقاصة

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق والمقاصة الحالي، أنه لم يفكر يوما فى الخروج من الأهلي رغم عدم مشاركته مع الأحمر.



وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "الماتش" والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : أحب الأهلي كثيرا، وكنت دائما اخلص فى التدريبات بصرف النظر عن المشاركة.



وأردف : أحد المقربين طلب مني النظر فى عرض المقاصة، والجلوس مع رئيس النادي محمد عبد السلام، وبالفعل شعرت براحة نفسية.



وتابع : شعرت بأنني احتاج أن اتخذ القرار بالرحيل، وكان المرة الأولى أن أجلس مع مسئولي الأهلي للتفاوض حول رحيلي.



وأكد : طلبت وقتها خروجي من القائمة الإفريقية للأحمر، لاحتياجي لخوض تجربة فى مكان جديد.



وأتم : بمجرد انضمامي للمقاصة شعرت براحه كبيره خاصة انني شعرت انه يعلم تماما حجم قدراتي.