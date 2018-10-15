ترامب يهاجم مذيعة أحرجته: أنتِ تتحدثين مع الرئيس.. فيديو

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة ليزلي ستال، التي تقدم برنامج "60 دقيقة" على شاشة "سي.بي.إس نيوز"، وذلك عندما واجهته بقراره حول فصل الأطفال المهاجرين عن أسرهم، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة.



وسألت ستال الرئيس الأمريكي، خلال حوارها معه، الذي نشرته الشبكة، اليوم الاثنين، عن رأيه في السياسيين وعالم السياسية، ليرد ترامب بأنه يكره هذا العالم واصفًا السياسين بالمخادعين.



وأضاف ترامب: "أكره عالم السياسة كثيرًا، إنه عالم مخادع مليئ بالمخادعين والكاذبين"، وعندما هاجم وسائل الإعلام واتهما بالكذب، طلب المذيعة تغيير مجرى الحوار، قائلة: "سأغير سياق الحديث".



ليرد الرئيس الأمريكي على الفور: "أنتِ تعامليني بطريقة غريبة، فعندما تسأليني عن قرار مثل فصل الأطفال ترفضين التحدث عنه، وعندما أقول إن الرئيس السابق باراك أوباما، اتخذ هذا القرار ترفضين التعليق".



وقالت ستايل: "يجب أن أغير سياق الحديث"، ليقول ترامب: "حسنًا، أفعلى ما تشائين، أنتِ تتحدين مع الرئيس، أنا الرئيس وأنتِ لستِ كذلك".



