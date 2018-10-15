السيطرة على حريق شبين الكوم.. وارتفاع أعداد مصابي حريق شبين الكوم لـ 19.. والنيابة العامة تعاين موقع الحريق

سكرتير عام المنوفية: لم يمتد إلى خارج المخزن ومحاولات للسيطرة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن كاوتش في المنوفية

إصابة 10 حالات باختناقات بينهم فرد حماية مدنية

مدير الحماية المدنية بالمنوفية: جار السيطرة على حريق شبين الكوم



شب مساء أمس حريق هائل بمخزن للكاوتش بمدينة شبين الكوم في منطقة المصنع ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات لمحاولة السيطرة علي الحريق، وارتفع عدد المصابين جراء الحريق لـ 19 مصابا.



وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية أن مصابي حريق مخزن الكاوتش بشبين الكوم قد وصل عددهم إلى 19 مصابا معظمهم أصيبوا باختناق أثناء تأدية عملهم للسيطرة على الحريق، وأن معظمهم أجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بمجرد نقلهم للمستشفى وحالتهم جميعا مستقرة ولا خوف عليهم.



وضمت أسماء المصابين كل من "حمدى حسن عبدالحميد 45 سنة، اختناق، حمدى مليجي الغول 50 سنة، من قوات الحماية المدنية وأصيب بحروق من الدرجة الأولى، أسامة طارق البربرى 22 سنة، اختناق، أسامة مصطفى 48 سنة، اختناق، معتز جاب الله العشماوى 38 سنة، مقيم بالشهداء، من قوات الحماية المدنية، وأصيب باختناق، معتز السيد أحمد 40 سنة، من قوات الحماية المدنية، أمانى محمود عبدالغنى 19 سنة، إغماء، نقيب عدوى فتحي 35 سنة أصيب باختناق، جمال محمد علام 35 سنة من قوات الحماية المدنية اختناق، جمال عبدالعزيز الفقى 44 سنة من قوات الحماية المدنية اختناق، احمد طه سعد 29 سنة اختناق".



كما شملت الأسماء أيضا "مصطفى يوسف حجاج 32 سنة،مقيم بالوراق بمحافظة الجيزة، أصيب بأختناق، وإبراهيم محمود عبدالغنى عماد 20 سنة، أصيب باختناق، ضياء صبحى الشال 27 سنة، مقيم بالشهداء وأصيب باختناق وجرح باليد اليمنى 5 سم، محمود صبحى عبدالواحد 16 سنة، أصيب باختناق، أحمد زكى محمود 19 سنة، أصيب باختناق، أحمد مسعود 19 سنة، مقيم باشمون، أصيب بحروق من الدرجة الثانية والساق اليسرى، رمضان أبو الحسن 40 سنة، أصيب باختناق، حمدي حسن عبدالحميد 45 سنة، أصيب باختناق".



توجه منذ قليل فريق من النيابة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لإجراء معاينة حريق مخزن الكاوتش الذي تعرض للاحتراق بالمدينة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.



وحتى الآن لم يتم التأكيد خلال المعاينة من النيابة العامة بأنه هناك شبهة جنائية وأن الأمر بدا طبيعيا لدى رجال النيابة، ولم يتم إثبات أى شبهة جنائية للواقعة.



يذكر أن مخزن كاوتش بمدينة شبين الكوم كان قد تعرض للحريق الهائل ودفعت قوات الحماية بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.



قال مدير أمن المنوفية إنه تم الانتهاء من السيطرة علي حريق مخزن إطارات السيارات بمدينة شبين الكوم وتجرى حاليا أعمال التبريد.



وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه تم إخلاء العمارات السكنية المجاورة لمحل الحريق وسيتم عودتهم عقب الانتهاء من عمليات التبريد كإجراء احترازي خوفا على حياتهم.



وأشار، إلى أن الخسائر عبارة عن احتراق مخزن الكاوتش واحتراق كميات كبيرة من الاطارات، موضحا أن الحريق استمر 3 ساعات وسط استنفار كبير لمنع امتداده إلى العمارات السكنية.



وأوضح مساعد إن قوات الأمن والحماية المدنية بذلت أقصى ما تستطيع فعله للسيطرة على الحريق الذي نشب في مخزن كاوتش بمدينة شبين الكوم.



وأشار مدير الأمن إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة حتى لا تتضاعف الأزمة وحتى تستطيع القوات أداء مهامها دون التخوف أو القلق من شيء ما.



وذكر أنه تم اختراق بوابة المخزن من خلال تحطيمها حتى تستطيع القوات التعامل مع النيران من الداخل.



أعلن الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف، أنه تم نقل 10 حالات إصابة باختناقات نتيجة حريق مخزن الكاوتش إطارات السيارات بمدينة شبين الكوم.



وأكد أن الإصابات بينهم فرد من الحماية المدنية و9 أهالي وتم نقلهم إلي المستشفي التعليمي بشبين الكوم لتلقي الإسعافات الأولية، موضحًا أن 8 سيارات متواجدة بمكان الحريق وما زال الحريق مشتعلًا لأكثر من ساعتين.



وقال مدير الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، إنه جار الانتهاء من السيطرة على حريق مخزن الكاوتش بمدينة شبين الكوم وسيعقبها عمليات تبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.



وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المخزن علي مساحة 800 متر وكان ممتلئا بإطارات السيارات وحاصرنا ألسنة اللهب ومنع امتداده الى خارج المخزن، موضحا ان المخزن داخل منطقة سكنية وتمت السيطرة علي ألسنة اللهب لمنع وصولها الي العمارات السكنية المجاورة.



وأشار، إلى أنه تمت الاستعانة بـ 10 سيارات على مدار ساعتين ونصف وانتقال جميع القيادات وضباط الحماية المدنية إلى محل الحريق.



وأكد مدير الحماية المدنية، أن النيران أتت علي محتويات المخزن بالكامل حيث استمرت لاكثر من ساعتين لان الاطارات تساعد علي الاشتعال.



فيما قال اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، أنه تم الدفع بنحو 10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالمحافظة للسيطرة على حريق مخزن كاوتش بمنطقة المصنع بمدينة شبين الكوم.



وأكد أن المحاولات مكثفة لمنع امتداد الحريق الى جانب العمارات السكنية ويتم حصر ألسنة اللهب داخل المخزن، موضحا ان الإطفاء سيأخذ ساعات كثيرة بسبب الاشتعال السريع لاطارات السيارات.



وأضاف أن مخزن الكاوتش احترق بالكامل وغطت الأدخنة سماء المدينة وسط تواجد امني مكثف وفرض حالة الطوارئ بالمحافظة لمحاولة السيطرة على الحريق دون وجود اصابات بين المواطنين.



من جانبه قال الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الأحد، أنه تمت الاستعانة بسيارات من شركة المياه والصرف الصحي إلى جانب سيارات المطافي لمحاولة السيطرة على حريق مخزن إطارات السيارات " الكاوتش " بمدينة شبين الكوم، والذي نشب منذ أكثر من ساعة.



وأكد في تصريحات لصدى البلد، أن جميع قيادات المحافظة انتقلت إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، ولكن كميات الإطارات كبيرة وتساعد على الاشتعال، موضحا أن الجهود مكثفة للسيطرة على الحريق.



ونفى مختار امتداد الحريق إلى خارج المخزن والكتلة السكنية واقتصار الحريق فقط على مخزن الكاوتش، وسط تصاعد كبير للأدخنة، مؤكدا أنه لا يوجد مصابون في الحريق.



كان اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية قد كلف الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بالتوجه لموقع حريق نشب في مخزن كاوتش بشارع مصنع غزل شبين الكوم متفرع من شارع مجمع الكليات بنطاق حي غرب شبين الكوم للوقوف على ملابسات الحريق.



وأفاد السكرتير العام بتواجد 6 سيارات دفاع مدني لموقع الحريق و8 سيارات إسعاف، كما تم الدفع بـ 7 سيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمساعدة في إطفاء الحريق ، مشيرا إلى أنه تم نقل 8 حالات للمستشفى التعليمي بشبين الكوم مصابين باختناقات، ولا توجد أي خسائر بشرية، وجار الدفع بكافة المعدات الثقيلة لرفع تلفيات الحريق.



وشدد المحافظ على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالموقع ورفع درجة الاستعداد القصوى لحين الانتهاء من إطفاء الحريق.







