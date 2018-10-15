مطار القاهرة يستقبل 8 حالات مرضية قادمة من اليمن للعلاج

أعلنت إسعاف مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، حالة الطوارئ لاستقبال 8 حالات مرضية قادمة من عدة مدن باليمن للعلاج بمستشفيات القاهرة ، من إصابات طلق ناري وكسور وحروق وسرطان ونزيف وإجراء عمليات مختلفة، تم استقبال الحالات المرضية بالمطار وتوجيها إلى أحد المستشفيات الخاصة.



وقالت مصادر طبية بالمطار وصل علي الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء، 8 حالات مرضية ليمنيين من أعمار مختلفة بهم حالات تحتاج العلاج من أمراض وكسور وشروخ وحروق واجراء جراحات مختلفة ، تم الاستعانة بـ 8 سيارات إسعاف من خارج المطار.



وتم تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف تولي إنزال الحالات المرضية من الطائرة، وإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم من المطار ونقلهم إلى المستشفى لعلاجهم بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.

