الدوقة ميجان ميركل تعلن انتظار مولودها الأول في 2019..صور

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن الدوقة ميجان ميركل حاملٌ في طفلها الأول؛ حيث أخبرت الأميرة بهذا الأمر وباقي العائلة الملكية في حفل زفاف الأميرة أوجيني.





وجاءت الأنباء السعيدة بعد ساعات من وصول دوق ودوقة ساسكس إلى سيدني في أول جولة دولية كبرى منذ زواجهما في مايو.





وقال قصر كنسينغتون: "أصحاب السمو الملكي" دوق ودوقة ساسكس "يسعدون جدًا أن يعلنوا أن دوقة ساسيكس تتوقع طفلًا في ربيع عام 2019.





وتابع البيان لقد عبر أصحاب السمو الملكي عن تقديرهم للدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم منذ حفل زفافهم في شهر مايو، وهم سعداء لمشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور".



