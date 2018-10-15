ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الدوقة ميجان ميركل تعلن انتظار مولودها الأول في 2019..صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
احمد شريف
كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن الدوقة ميجان ميركل حاملٌ في طفلها الأول؛ حيث أخبرت الأميرة بهذا الأمر وباقي العائلة الملكية في حفل زفاف الأميرة أوجيني. 

وجاءت الأنباء السعيدة بعد ساعات من وصول دوق ودوقة ساسكس إلى سيدني في أول جولة دولية كبرى منذ زواجهما في مايو. 

وقال قصر كنسينغتون: "أصحاب السمو الملكي" دوق ودوقة ساسكس "يسعدون جدًا أن يعلنوا أن دوقة ساسيكس تتوقع طفلًا في ربيع عام 2019. 

وتابع البيان لقد عبر أصحاب السمو الملكي عن تقديرهم للدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم منذ حفل زفافهم في شهر مايو، وهم سعداء لمشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور".

وذكر أن الدوقة ستجلب والدتها من الولايات المتحدة لمساعدتها على رعاية الطفل، وأوضحت مصادر أن ميجان لا ترغب في تعيين طقم من المربيات بعد ولادتها لطفلها المتوقع لهذا تحرص على استدعاء والدتها لمساعدتها في رعاية طفلها.
الدوقة ميجان ميركل تعلن انتظار مولودها الأول في 2019..صور
الدوقة ميجان ميركل تعلن انتظار مولودها الأول في 2019..صور
الدوقة ميجان ميركل تعلن انتظار مولودها الأول في 2019..صور

ترشيحاتنا

وصفة لمحاربة فراغات الشعر وتساقطه بسرعة لا تتوقعينها

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو

صابرين تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنها نور.. صور

المنتخب الأوليمبي يلتقى الإمارات عصر اليوم فى الودية الثانية

منتخب مصر يؤدى مرانه الرئيسي استعدادا للقاء سوازيلاند .. غدا

أمين الفتوى يكشف عن عمل جعل بلال يسبق رسول الله إلى الجنة.. فيديو

ريجيم سريع لنسف الكرش في 7 أيام

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

أحمد موسى: 5 نوفمبر ستحدث أمورا لا يعلمها إلا الله

ترامب يفتح النار على بوتين: تورط في اغتيالات كثيرة

طلاب المدرسة الصناعية لرئيس الوزراء: أهلا باللي شرفونا

لجنة الفتوى توضح هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو
المرور: أحجام مرورية مرتفعة على جميع المحاور.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟