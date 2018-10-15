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ثقافة

ثقافة مطروح تكرم محاربي ومقاتلي حرب أكتوبر خلال مهرجان البادية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
أيمن محمود
كرم محمد حمدي، مدير عام ثقافة مطروح, مجموعة كبيرة من محاربي ومقاتلي حرب أكتوبر ومجموعة من الإعلاميين المساهمين في إثراء الحركة الثقافية في محافظة مطروح, بحضور أحمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا، ومجموعة كبيرة من العمد والمشايخ ورئيس مجلس العمد والمشايخ.

جاء ذلك خلال مهرجان البادية في الدورة الثالثة أكتوبر 2018, برعاية اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد حمدي أن التكريم جاء ايمانا بما قدمه محاربي اكتوبروقيامهم بدورهم العظيم تجاه الوطن, وقال ان شاعر البادية قدوره العجني كان أمين المهرجان، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم تكونت من الشاعر جبريل موسى حتيته أبو الجديدة، رئيسًا للجنة، الشاعر إبراهيم سلومة المالكي، عضو اللجنة والشاعر عطية هارون أبو ترحي القطعاني، عضو اللجنة.

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