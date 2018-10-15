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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:04 م
صدى البلد
إيهاب عمر
تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش للوقوف على عمليات تلافى السلبيات بالمحطة ومدى جاهزية المحطة للتشغيل وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما قام بأخذ عينات من مياه المحطة لتحليلها بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب لبيان مدى مطابقة المياه للمواصفات الصحية، وذلك فى إطار الجولات وحملات المتابعة الميدانية التى يقوم بها محافظ أسيوط لمتابعة أعمال التنفيذ بالمشروعات القومية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا تنفيذا لخطة التنمية المستدامة.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد مصطفى سليم ومحمد عيد عبد الجواد عضوا مجلس النواب عن مركز ديروط.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مأخذ المحطة وأعمال التكريك وازالة الاطماء من امام المأخذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة ومركز بحوث النيل بالاضافة الى عقد اجتماع عاجل مع الجهات الشريكة فى المشروع للوقوف على الخطة الزمنية النهائية للانتهاء من المشروع وتشغيله وفقا للاشتراطات الموضوعة.

وتابع المحافظ أقسام المحطة وأخذ عينات جديدة من المياه بالمحطة لتحليلها بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب لمطابقة العينات وبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات كما تفقد حجرة المولدات والتوربينات واطمأن على مدى جاهزيتها للعمل مشددا على سرعة تلافى جميع السلبيات بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها.

يذكر ان محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش تبلغ تكلفتها الاجمالية 350 مليون جنيه وطاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط بالكامل.
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش

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