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ديني

حكم إعادة الصلاة الواحدة مرتين فى نفس اليوم بقصد الخشوع.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -  نهى عن إعادة الصلاة فى يوم مرتين، فإذا صلى الظهر ووصل إلى التشهد وقال إنه سها كثيرا فى الصلاة وأراد إعادتها فلا يجوز ذلك.

وأضاف عثمان، فى رده على سؤال ما حكم إعادة الصلاة فى حالة عدم الخشوع؟ أن علاج الأمر بالاستغفار بعد الصلاة لجبر السهو فى الصلاة ومجاهدة النفس فى عدم السرحان والسهو فى الصلاة.

وأشار إلى أن بعض العلماء تكلموا فى ذلك فقالوا لا ينبغي أن تقدم إلى الله صلاة بلا روح كما لا يصح أن يهدى أحد الأشخاص شاة ميتة إلا أحد الملوك، فعلى المصلى أن يجعل هذه الدقائق بينه وبين ربه.

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