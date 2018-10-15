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أخبار العالم

الرئيس اللبناني: فتح معبر نصيب سينعش القطاعات الإنتاجية فى لبنان

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:20 م
صدى البلد
أ ش أ
أثنى الرئيس اللبناني ميشال عون على الاتفاق الذي تم إبرامه بين السلطات الأردنية والسورية، الذي يقضي بفتح معبر (نصيب) الحدودي بين البلدين.. مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعود بالفائدة على لبنان، ويعيد وصله برا بعمقه العربي.

وأكد الرئيس اللبناني – في تصريحات اليوم الإثنين – أن فتح هذا المعبر الحيوي بعد 3 سنوات من إغلاقه، سينعش مختلف القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ويخفف تكلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية.

واعتبر عون أن جميع المسئولين في لبنان، عليهم أن يغتنموا كافة الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مصالح المواطنين، والالتفاف حول رؤية وطنية موحدة للنهوض بالاقتصاد، ومواجهة تحديات الأزمة الراهنة.

يشار إلى أن لبنان يعتمد بصورة كبيرة على المنافذ الحدودية البرية، وفي المقدمة منها معبر (نصيب) لتصدير بضائعه ومنتجاته، وفي أعقاب الحرب السورية وإغلاق المنافذ الحدودية البرية أمام حركة التجارة والتصدير، أصيبت القطاعات الإنتاجية اللبنانية المصدرة إلى الخارج بضرر اقتصادي كبير، خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة تصدير البضائع بالوسائل البديلة عبر البحر.

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