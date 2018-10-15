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برلمان

زعيم الأغلبية بالبرلمان: شراكة اقتصادية وسياسية مع روسيا تحمل الخير لمصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:35 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع بوتين
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
اكد زعيم الاغلبية بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى روسيا اليوم والتى ستستمر ثلاثة ايام حافلة بالخير لمصر فى إطار الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة والندية فى التعامل لقوة ومكانة مصر افريقيا وعربيا و بمنطقة الشرق الاوسط

وأوضح القصبي في تصريحات صحفية أن اهمية الزيارة تكمن فى الاهتمام المتبادل بين القاهرة وموسكو فى تحقيق أقصى درجات التعاون فى المجال الاقتصادى والسياسى وما يتضمنها من توقيع اتفاقيات لزيادة الاستثمار فى مصر والمشاركة فى بناء مصر الجديدة مشيرا الى ان الزيارة تستهدف الى زيادة حجم التبادل التجارى واستكمال محطة الضبعة النووية وغيرها من المشروعات التى تنهض بمصر

وقال القصبى أن العلاقات المصرية الدولية هامة جدا واصبحت بمثابة اجنحة تدفع الاقتصاد المصرى الى الامام فى اطار الشراكة فى العديد من المجالات والتى تستهدف عودة مصر الى ريادتها من جديد سياسيا واقتصاديا

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