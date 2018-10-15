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محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث الترتيبات النهائية للمولد الإبراهيمي بدسوق

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
محمود زيدان
بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الترتيبات النهائية واستعدادات المحافظة للمولد الإبراهيمي، المقرر أن ينطلق من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، مع اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حيث وجه برفع مستوى النظافة والإنارة ومستوى الخدمات بمدينة دسوق لاستقبال الاحتفالات بالمولد الإبراهيمي، والتنظيم الجيد والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات المتميزة لزائري المدينة وضيوفها.

وقال المحافظ، إنه تم تكليف مديرية الشئون الصحية بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى دسوق العام والمركز الطبي، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى بجميع الاقسام الداخلية لاستقبال جميع الحالات ووضع المستشفيات الخاصة بالمدينة في حالة طوارئ طوال فترة الاحتفال بالمولد، واتخاذ الاجراءات اللازمة للرقابة الصحية وعلى وجه الخصوص محلات الفسيخ والحلويات والباعة الجائلين بجميع شوارع المدينة بالتعاون مع البيئة.

كما وجه المحافظ بوضع نقاط إسعاف بالميدان الإبراهيمي وداخل مسجد سيدى ابراهيم الدسوقي وبشارع الغفران وأمام محطة السكة الحديد وبموقف السيارات الجديد، وزيادة الحصة التموينية الإضافية والمراقبة المشددة على المخابز ومراعاة مواصفات الخبز والسيطرة الكاملة على أسعار السلع المعروضة ومتابعة محلات بيع الأسماك المملحة بالمدينة.

شدد " المحافظ " على توفير المولدات الكهربائية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي والتركيز على مناطق الميدان الإبراهيمي والمسجد الإبراهيمي وساحة المولد، وتعين فنى مرافق من شبكة الكهرباء داخل مسجد سيدى ابراهيم الدسوقي وإقامة الندوات الدينية بجميع مساجد المدينة على ان يحاضر فيه نخبة من أكفأ الدعاة.

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