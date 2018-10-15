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مرأة

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
رشا عوني
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق، عن خطورة استخدام البصل الذي يحتوي على لون أسود بعد تقشيره، محذرًا من استخدامه في الطهي أو تناوله.

وفي منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتب الناظر: "انتشرت في الأيام السابقة تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة تناول البصل الذي يحتوي على لون أسود".

وأضاف: "بعد الرجوع للمراجع العلمية وسؤال زملائي أساتذة علم السموم الغذائية تبين صحة هذه التحذيرات، حيث أن هذا اللون ينتج عن إصابة البصل بفطر الإسبرجلس نيجر، الذي يفرز مادة سامة خطيرة تعرف باسم الافلاتوكسين ولهذا فانه بالفعل يجب عدم تناول البصل الذي يحتوي علي هذا اللون ولا يستعمل في الطهي او السلطة نهائيا".
هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

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