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بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية، تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة، موضحا أن البلدين يشهدان لقاءات ممدة على مدار العام بين المسئولين.

وأضاف السفير بسام راضى، فى تصريحات خاصة للتليفزيون المصرى، أن مصر وروسيا ستحتفلان هذا العام بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما والتى تمت منذ 75 عاما تقريبًا.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى اليوم نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وأن الرئيس بوتين كان فى مصر فى ديسمبر الماضى فهناك تفاهم كبير بن الزعيمين فى وجهات النظر السياسية.

وكشف أن زيارة الرئيس اليوم تأتى فى إطار تدعيم العلاقات الثنائية والمشاورات المتبادلة، مشيرا إلى المشروعات الضخمة والتى تقيمها روسيا داخل مصر، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس فى شرق بورسعيد والتعاون الكبير بين قطاع السكة الحديد بين البلدين، وعمل مشروع لإقامة مصانع بمصر بالتعاون مع الإنتاج الحربي ونقل وتوطين الصناعة.

وأوضح أن هناك العديد من الملفات سيتم طرحها على طاولة المفاوضات مؤكدًا أن الزيارة ليست فقط لجذب الاستثمار وشراء المعدات و لكن لـ للانتقال لمرحلة الصناعة وهذه تعتبر خطوة هامة للبلدين.

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