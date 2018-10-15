مدرب بلجيكا يكشف سبب فشل انتقال ايدين هازارد إلى ريال مدريد

علق روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، على اهتمام ريال مدريد، بضم نجم تشيلسي، إيدين هازارد، خلال الفترة المقبلة.



وقال مارتينيز، خلال تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "اهتمام ريال مدريد بهازارد؟ إنه قادر على أن يكون قائدا لأي فريق، ومن الصعب أن يصل أي لاعب في العالم لمستواه".



وأضاف: "تشيلسي يريد الفوز بالألقاب، وليس بيع اللاعبين، وسيكون من الصعب رؤيته يبيع هازارد في المستقبل القريب".



وارتبط اسم هازارد مؤخرًا بالانتقال لصفوف ريال مدريد، في ظل تألق اللاعب البلجيكي مع البلوز، والذي أكد أيضًا أنه يحلم باللعب بقميص الميرنجي.