ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: مطار سفنكس يخدم 6 محافظات بتكلفة 300 مليون جنيه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مطار سفنكس الجديد يعد إنجازا عظيما لأنه سوف يستهدف خدمة منطقة أكتوبر والجيزة والفيوم وبني سويف؛ موضحا أنه تمت تجربته اليوم بأول رحلة للطيران.

أضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي »؛ المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن مطار سفنكس سوف يساعد على السياحة الداخلية؛ وسياحة اليوم الواحد لقربه من الأهرامات والمتحف المصري الكبير؛ علاوة على خدمة الصادرات الزراعية .

وأكد أن النظرة المستقبلية لمطار سفنكس هامة جدا؛ لانه سوف يتم افتتاحه أمام الجمهور بالتزامن مع المتحف الكبير؛ مما يعد خدمة كبيرة للتجارة والسياحة على حد سواء.

ولفت موسى الى أن مطار سفنكس يقلل الزيادة على مطار القاهرة؛ لأنه يخدم 6 محافظات من الصعيد؛ بتكلفة 300 مليون جنيه.

ترشيحاتنا

بحبك يا نهلة.. شرقاوى يعتذر لحبيبته بـ لافتة على كوبرى بالزقازيق

السكة الحديد: سيارة نقل تقتحم القضبان على خط القبارى مطروح

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

وكيل محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيع اللاعب للأهلي

وفاق سطيف يتعثر مجددا في الدوري الجزائري قبل مواجهة الأهلي.. فيديو

اشتباكات بالرشاشات والقذائف الصاروخية بين حزب الله وفتح في لبنان.. فيديو

لصوص النفط.. 20 متهما سرقوا 2228 طن بترول وباعوها بـ 4.6 مليون جنيه.. فيديو

أول رحلة طيران تهبط تجريبيا في مطار سفنكس الدولي.. فيديو وصور

رد ناري من فنان العرب محمد عبده على تهديد وابتزاز أمريكا للسعودية

نادر شوقي يكشف سبب صعوبة انتقال نجم دجلة للأهلي فى يناير.. وموقف رمضان صبحي

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

القومي لمكافحة الإرهاب: الرئيس طالبنا بوضع استراتيجية لمحاربة التطرف.. فيديو
وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو
الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء
قطر مقبرة العمالة الوافدة المشاركة في بناء منشآت مونديال 2022.. فيديو
ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟