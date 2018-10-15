أحمد موسى: مطار سفنكس يخدم 6 محافظات بتكلفة 300 مليون جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مطار سفنكس الجديد يعد إنجازا عظيما لأنه سوف يستهدف خدمة منطقة أكتوبر والجيزة والفيوم وبني سويف؛ موضحا أنه تمت تجربته اليوم بأول رحلة للطيران.



أضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي »؛ المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن مطار سفنكس سوف يساعد على السياحة الداخلية؛ وسياحة اليوم الواحد لقربه من الأهرامات والمتحف المصري الكبير؛ علاوة على خدمة الصادرات الزراعية .



وأكد أن النظرة المستقبلية لمطار سفنكس هامة جدا؛ لانه سوف يتم افتتاحه أمام الجمهور بالتزامن مع المتحف الكبير؛ مما يعد خدمة كبيرة للتجارة والسياحة على حد سواء.



ولفت موسى الى أن مطار سفنكس يقلل الزيادة على مطار القاهرة؛ لأنه يخدم 6 محافظات من الصعيد؛ بتكلفة 300 مليون جنيه.