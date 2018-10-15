تعليق ساخر من أحمد موسى على استماتة ترامب فى الدفاع عن خاشقجي.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، من رجب طيب أردوغان رئيس تركيا بالظهور في مؤتمر صحفي للحديث عن نتائج فريق التحقيق التركي الذي دخل إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول اليوم للتحقيق فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن المملكة العربية السعودية لديها ثقة كاملة بعد السماح لجهات التحقيق التركية بالدخول إلى مقر القنصلية، وأن تركيا ستكون كاذبة في كل ادعاءاتها بشأن اختفاء خاشقجي.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بالاتصال بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرتين خلال 3 ساعات وسط اهتمام من أمريكا يوحي بأن جمال خاشقجي بمثابة "جوز بنته".



وأشار موسى إلى أن 45% من أسهم صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مملوكة لقطر، وتقوم بدور الإعلام الممول في قضية اختفاء خاشقجي.